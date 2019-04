La STO compte installer 80 nouveaux panneaux intelligents sur son réseau

Les panneaux afficheront les heures de passage des autobus, les retards, les accidents et les détours possibles.

Certains arrêts du réseau en sont déjà munis, majoritairement les arrêts sur le corridor du Rapibus. Les ajouts devraient donc se faire davantage aux arrêts situés à l’extérieur du corridor.

Pour l'instant, la directrice adjointe au service des communications à la STO, Sophie St-Pierre, mentionne que la société n'a pas encore arrêté son choix quant aux endroits où installer les nouveaux affichages. Certains arrêts sont présentement ciblés à cause de leur achalandage important.

La STO indique d’ailleurs que les panneaux installés à l’extérieur du réseau du Rapibus fonctionneront à l’énergie solaire, ce qui complique le choix des stations.

Elle doit s’assurer que les panneaux pourront recevoir une quantité de lumière substantielle. On veut se donner le plus de latitude possible en essayant les nouvelles technologies et le côté solaire, le développement durable , souligne Mme St-Pierre.

La société mentionne également vouloir rehausser l’expérience client en rendant accessible l’information affichée sur les panneaux aux usagers malvoyants ou présentant des troubles de vision. Ceux-ci pourront entendre une version vocale du contenu des panneaux d’affichage. Ça fait partie de nos demandes dans l'appel d'offres , ajoute Mme St-Pierre.

Un service de plus en plus précis

La STO est déjà en partenariat depuis la fin janvier avec l'application Transit, une application mobile qui permet de suivre le déplacement en temps réel des autobus grâce aux données GPS.

Les panneaux intelligents seraient encore plus précis que l'application, parce qu'ils sont directement reliés au système de la STO. Il n'y a pas de transfert de données. Ça nous permet de mieux planifier nos déplacements. [...] Quand on attend à l'arrêt et on sait exactement quand l'autobus va arriver et qu'il arrive effectivement à cette heure-là, c'est un gros avantage pour la clientèle , ajoute madame St-Pierre.

Les arrêts choisis pour l’installation des 80 panneaux intelligents devraient être rendus publics après le 17 mai, date à laquelle prend fin l'appel d'offres.

Avec les informations d'Ani-Rose Deschâtelets