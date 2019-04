Guides touristiques recherchés

Promotion Saguenay est à la recherche de guides touristiques pour faire découvrir la ville et la région notamment pendant la saison estivale.

Les besoins sont aussi importants lors du passage des bateaux de croisières entre les mois d’avril et de novembre.

Cette année une formation sera offerte à la fin du mois d’avril aux passionnés qui désirent faire connaître le Saguenay-Lac-Saint-Jean aux gens d’ailleurs.

On est là pour développer des connaissances, aider les gens à développer des connaissances générales, mais la couleur personnelle de chacun doit ressortir, c'est intéressant. On veut du vécu on veut des gens qui nous parlent de leur manière à eux de voir la région , explique la vice-présidente exécutive de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey.

Pour certains, comme le Jonquièrois Claude Simard, cet emploi est devenu un mode de vie. Retraité, il est devenu guide touristique il y a une dizaine d’années.

Ce que j'aime c'est les réactions que les gens ont et les questions que ça suscite. Claude Simard, guide touristique

Claude Simard sera sans doute comblé puisque Promotion Saguenay s’attend à un achalandage important en 2019.

D’après le reportage de Mélissa Savoie-Soulières