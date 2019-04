Une seule noyade à Thunder Bay en 2018

Davantage de patrouilles à pied par la police et la présence accrue de groupes de services sociaux semblent améliorer la sécurité autour des nombreuses voies navigables de Thunder Bay, indique un rapport publié mardi.

Le rapport annuel 2018 du projet Floodway souligne une diminution du tiers du nombre d’incidents le long des rivières par rapport à 2017, passant de 459 à 305.

Le projet Floodway a été lancé en novembre 2016 en réponse à une des recommandations de l’enquête du coroner sur la mort de sept jeunes Autochtones. La plupart avaient été retrouvés dans des cours d’eau.

En janvier 2018, environ un an après le début du projet, la police estimait que l’intervention des services d’urgence avait permis d’éviter plus de 100 noyades.

M. Gibson a mis les gens en garde contre le fait de tirer trop de conclusions à partir de seulement deux années de données, mais il convient qu’il y a lieu d’être optimiste.

Dans le cadre du projet Floodway, la police de Thunder Bay s’efforce entre autres de trouver et d’aider des personnes ivres pour éviter des blessures ou des noyades.

Près de la moitié des incidents sont survenus près du Thunder Centre, une zone commerciale le long du canal de dérivation Neebing-McIntyre.

Selon le rapport du projet Floodway, il y a plusieurs endroits dans ce secteur pour se procurer de l’alcool, de même que plusieurs ponts sous lesquels se cacher pour le consommer.

La grande majorité de nos cas concernent une combinaison de problèmes liés à l’alcool et à la santé mentale, a précisé le détective Gibson.

Nous voulons que ces gens soient en sécurité , affirme M. Gibson.

L’âge moyen des personnes en cause est de 33 ans, avec seulement 5 % de jeunes âgés de 22 ans ou moins.

C’est possible que les jeunes aient simplement changé d'endroit pour aller consommer des substances intoxiquantes dans des zones plus éloignées, car ils avaient davantage peur de la police et risquaient de subir des conséquences plus graves si leurs parents et leurs éducateurs les surprenait.

Rapport annuel 2018 du project Floodway