Des restaurants en Atlantique parmi les meilleurs au pays

La liste des 100 meilleurs restaurants du Canada est une référence pour plusieurs médias internationaux, explique le rédacteur en chef du classement, Jacob Richler.

Les restaurants sont jugés par leurs pairs. Les chefs me donnent leurs votes parce que c'est eux qui ont l’expertise pour déterminer qui cuisine mieux qu'un autre. Jacob Richler, éditeur en chef de Canada’s 100 Best

En plus des chefs, le jury est composé de critiques gastronomiques, de restaurateurs et de blogueurs. Chacun d’entre eux soumet une liste de ses 10 restaurants préférés, dont 3 doivent être situés à l’extérieur de leur région. Un système de pointage, supervisé par la firme comptable KPMG, détermine ensuite le classement des restaurants.

Depuis cinq ans, cette liste sert de guide aux amateurs de gastronomie.

L’Atlantique, destination gourmande

Nicole Raufeisen, copropriétaire et sommelière du Little Oak à Halifax, constate un engouement pour le tourisme gourmand en Atlantique.

Les gens visitent Halifax et les autres grandes villes de l’Atlantique pour le côté culinaire. Ils ne viennent pas pour les attractions touristiques mais bien pour les restaurants et les bars qui se développent de plus en plus. Nicole Raufeisen, copropriétaire et sommelière du Little Oak

Nicole Raufeisen s'attend à une plus grande affluence au restaurant en raison de son classement. Photo : Radio-Canada

Le chef des Brumes du Coude, Michel Savoie, admet qu’il voyage lui-même dans les Maritimes pour l’expérience culinaire. Il croit que les gens viendront de plus loin pour goûter ses plats réconfortants.

Il ajoute que pour lui, la vraie récompense, c’est un client satisfait.

Je suis souvent ému quand quelqu’un passe pour me dire merci et me serrer la main. [...] Une critique dans un papier, ça fait du bien, mais le contact quotidien avec les clients est encore plus intéressant! Michel Savoie, chef et propriétaire des Brumes du Coude