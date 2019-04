Système Phénix : l’Alliance de la fonction publique du Canada réclame des indemnisations

Le syndicat sollicite aussi l'appui du député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, dans ce dossier.

Une dizaine de fonctionnaires fédéraux se sont rendus au bureau de circonscription du député, en fin d’après-midi mercredi, pour interpeller l’élu.

L’AFPC s'indigne de constater que 270 000 dossiers de travailleurs impayés ne sont toujours pas réglés.

Richard Martel se dit sensible à la question.

C’est épouvantable que ça traîne encore comme ça et qu’il y ait des familles qui n’ont pas reçu l’argent et qui sont prises avec ça. Ça vient me chercher et ça fait trop longtemps que ça traîne.

Richard Martel, député du Chicoutimi-Le Fjord