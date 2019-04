Plan immobilier de la CSRS : le Syndicat de l'enseignement se réjouit, mais veut plus d'enseignants

La CSRC a notamment annoncé le regroupement des pavillons Mitchell et Montcalm, le déménagement de l’École Sacré-Cœur et l’agrandissement des Écoles Jean-XVIII et Marie-Reine. Le président Richard Bergevin estime que cette annonce arrive à point dans le contexte actuel.

On a besoin de locaux. Il y a plusieurs écoles qui sont en surcharge. Cet investissement-là est très intéressant, soutient-il. Principalement pour l’École Mitchell-Montcalm, qui a besoin de nouveaux espaces. Si on considère que l’école a une vocation musicale, cela fait longtemps qu’il y a un besoin pour une salle de spectacle moderne à la hauteur des besoins de l’école.

Si la commission scolaire va dans ce sens-là, cela va être très intéressant pour les élèves et les enseignants qui travaillent sur ces projets-là. Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie

Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie Photo : Radio-Canada

Plus d’élèves, mois d’enseignants

La CSRS prévoit qu’environ 1000 élèves s’ajouteront au chiffre actuel au cours des 10 prochaines années. Comme le souligne Richard Bergevin, plus d’élèves ne veut pas simplement dire des locaux de plus, mais également davantage d’enseignants.

Selon lui, si le problème de l’espace est pris à bras-le-corps, celui de la pénurie d’enseignants est délaissé et le problème n’ira qu’en s’amplifiant.

Il y a trois ans, on était dans un état très stable au niveau du nombre d’enseignants. On comblait bien nos contrats. L’année dernière, on était limite. Cette année, on est dans une situation critique parce qu’il arrive assez fréquemment que des suppléants n’aient pas de formation d’enseignants et d’enseignantes .

Au secondaire, cette année, il y a 30 % moins d’inscriptions dans les Facultés d’éducation et on s’attend à ce qu’il y ait au Québec 20 % plus d’élèves dans les écoles. Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie

Selon Richard Bergevin, il est primordial de hausser le salaire des enseignants, qui se situe parmi les plus bas au Canada, et d’alléger la tâche des enseignants.