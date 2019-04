Winnipeg commence son nettoyage de printemps

La Ville annonce dans un communiqué qu’elle investit six millions de dollars pour ce nettoyage, qui vise aussi bien les trottoirs, pistes cyclables et terre-pleins que les principales artères et les voies sur lesquelles circulent les autobus.

Le directeur de l’entretien des rues, Michael Cantor, annonce que les employés municipaux « balaieront le sable et les débris amassés sur plus de 7000 kilomètres de rues et 1600 kilomètres de voies piétonnes, ainsi que sur plus de 50 ponts et terre-pleins centraux ».

Pour ce faire, la Ville affirme qu’elle mobilisera plus de 300 machines ainsi que près de 500 employés municipaux ou d’entreprises privées.

Pendant les heures de nettoyage, certaines rues seront soumises à une interdiction de stationnement temporaire, pour permettre le travail des appareils de nettoyage.

La Ville rappelle que les contrevenants à ces interdictions s’exposeront à une contravention de 150 $, voire à un remorquage de leur véhicule qui pourrait leur coûter 120,23 $.