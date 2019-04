Stérilisation obligatoire des chats à Rimouski dès juin

Si un chat est pris en charge par le Centre de services animaliers de Rimouski, son propriétaire devra démontrer qu’il est stérilisé ou que des démarches sont en cours pour qu’il le soit le plus rapidement possible. Cette dernière disposition est une mesure transitoire puisqu'il peut être difficile d'obtenir un rendez-vous auprès d’un vétérinaire d'ici l'entrée en vigueur du règlement.

La réglementation ne s’appliquera pas aux animaux qui demeurent à l’intérieur, aux chats de ferme ainsi qu’aux chats de moins de six mois et de plus de dix ans.

La réglementation, adoptée en octobre dernier, vise à réduire le nombre de chats errants dans les rues de la ville.

La Ville avait auparavant organisé une vaste consultation sur son projet de règlement en mars 2018. La rédaction du règlement avait par la suite été confiée à un comité consultatif élargi.

Dans un communiqué, le maire de Rimouski, Marc Parent, souligne que cette réglementation a été adaptée pour convenir au plus de gens possibles, ce qui était essentiel pour nous .

La réglementation oblige aussi l'enregistrement des chiens et des chats domestiques.