L’aéroglisseur, en attendant la débâcle, sur la rivière Ristigouche

À Matapédia, on se prépare à la débâcle printanière. L'aéroglisseur de la Garde côtière canadienne est arrivé pour déglacer la rivière Ristigouche.

Dans le village de Matapédia, on pousse un soupir de soulagement. Et on se rappelle l'inondation de 1994 qui avait paralysé le village pendant plusieurs jours avec une crue record qu'on ne souhaite pas revivre.

L'aéroglisseur à l'oeuvre sur la rivière Ristigouche Photo : Radio-Canada

C’est toujours réconfortant de voir l’aéroglisseur , estime la mairesse Nicole Lagacé. Ça n’assure pas le déroulement parfait, mais ça donne une chance de libérer un peu les glaces et de laisser de l’espace pour quand [la débâcle] va se produire.

La rivière Ristigouche Photo : Radio-Canada

La population s’inquiète plus que d’habitude parce qu’un embâcle s'est formé sur la rivière Ristigouche en décembre dernier. Les conditions étaient semblables en 1994. C’est un mauvais anniversaire , dit la mairesse. On ne veut pas revivre ça. Mais comme ce n’est jamais pareil, on souhaite que tout se passe bien.

Une partie de la route Riverside est déjà inondée. Mardi, neuf résidences étaient isolées. Mercredi, l’eau s’est un peu retirée, ce qui a permis la reprise de la circulation sur la route.

La route Riverside est en partie inondée et neuf résidences sont isolées Photo : Radio-Canada

Le travail de l'aéroglisseur va faciliter l'écoulement des eaux lors de la débâcle qui devrait se produire avec la pluie abondante annoncée pour les prochains jours.

Pour l'instant, en Gaspésie aucune rivière ne présente de risque imminent de débordement selon la Sécurité civile, mis à part la Ristigouche, qui est sous surveillance.

Avec les informations de Pierre Cotton