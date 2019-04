La grande séduction de Patrick Scalabrini

Sur les 22 joueurs qui s’alignaient avec le club l’été dernier, seulement 5 sont de retour cette année. Cela signifie que Patrick Scalabrini a dû trouver 17 nouveaux talents pour compléter sa formation avant le début du camp d’entraînement.

Pour dénicher les perles rares, le gérant des Capitales est resté à l’affût des joueurs libérés par les organisations du baseball majeur. Il a également passé au peigne fin les différents circuits professionnels qu’on retrouve un peu partout dans les Amériques, y compris à Cuba.

« Ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant, donc j’ai tous mes sites web, mes favoris. C’est assez rapide, à chaque jour, je fais une tournée pour voir ce qui s’est passé, autant au niveau des statistiques que des libérations et tout ça », confie Patrick Scalabrini en entrevue à Radio-Canada.

L’expérience aidant, le gérant sait maintenant au sein de quelles ligues il a le plus de chances de recruter un joueur pouvant évoluer avec les Capitales.

C’est lorsqu’un athlète ayant des statistiques prometteuses devient disponible que le travail de dépisteur de Scalabrini peut réellement commencer.

Je vais pousser mes recherches beaucoup plus loin. Je vais essayer d’aller trouver le plus de vidéos possible des matchs.

Patrick Scalabrini, gérant des Capitales de Québec