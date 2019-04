Senneterre souhaite une mobilisation régionale pour son Centre de valorisation des aires protégées

Le Centre de valorisation des aires protégées (CVAP) a pour objectif premier d'expliquer aux citoyens le rôle et l'importance des aires protégées. Il serait également utilisé comme un centre de recherche, de formation et de diffusion du savoir.

L'idée d'un tel centre germe depuis 2011 au conseil municipal de Senneterre, selon le maire, Jean-Maurice Matte. Il tente maintenant de convaincre les acteurs régionaux de sa pertinence. Une série de rencontres a eu lieu depuis quelques semaines. La réponse est excellente , souligne-t-il.

On veut en faire un projet régional, on veut que l'ensemble des intervenants en région adhère à ce qu'on propose et que ça devienne un projet gouvernemental qui a une belle opportunité de mettre de l'avant un projet environnemental majeur pour le Québec. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

Le maire souhaite rencontrer les intervenants des différents ministères d'ici l'automne prochain, mais il estime qu'il faudra plusieurs années pour terminer toutes les démarches.

Un projet du gouvernement

M. Matte souhaite que ce soit un projet « du gouvernement et non d'un ministère ». Alors on souhaite que le gouvernement du Québec se l'approprie, finance la construction et l'opération de ce centre , souligne-t-il. Ainsi, il ne serait pas un fardeau financier pour les citoyens de Senneterre.

Toujours selon le maire, il s'agirait d'une excellente opportunité pour le gouvernement de François Legault de démontrer son intérêt à lutter pour la protection de l'environnement.