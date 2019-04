Quand téléphoner sans frais à Revenu Québec mène à une ligne de rencontre

Ma conjointe [qui a reçu le chèque] me dit : “Il y a un numéro de téléphone un peu bizarre” , rapporte le résident de Masson-Angers.

En le composant, il a été surpris de tomber sur un message en anglais proposant des rencontres avec des personnes du sexe opposé.

Croyant qu’il s’agissait d’une erreur, M. Dorais n’en a pas tenu compte – jusqu’à ce que sa conjointe reçoive un autre chèque de pension alimentaire de Revenu Québec, avec le même numéro erroné. Le numéro direct fonctionnait quant à lui sans aucun problème.

Jean-François Dorais a appelé un représentant de Revenu Québec pour l’informer de cette erreur et lui suggérer de vérifier le numéro de téléphone sans frais. Il a même tenté d’envoyer une photo du document en question comme preuve.

Jean-François Dorais a reçu trois chèques de pension alimentaire affichant un mauvais numéro de téléphone sans frais de Revenu Québec. Photo : Radio-Canada

En envoyant la photo, ça n’a pas fonctionné. Il ne pouvait pas la voir. On s’est dit qu’on allait attendre , poursuit M. Dorais. Mais pour une troisième fois, le chèque de Revenu Québec reçu contenait le mauvais numéro de téléphone.

Je pense qu’ils ont besoin de rectifier le tir le plus rapidement possible pour [éviter toute confusion]. Jean-François Dorais, résident de Masson-Angers

Pour certaines personnes, psychologiquement affectées [...] elles prennent la peine de téléphoner. On en rit un peu, mais faut pas rire. C’est le gouvernement : il faut que ce soit arrangé , soutient-il. On a fait notre part, on ne voulait pas avoir de représailles, mais on veut quand même avertir les gens.

La situation est d’autant plus paradoxale que des chèques de pension alimentaire peuvent être envoyés à des personnes célibataires, invitées – bien malgré elles – à communiquer avec une ligne de rencontre.

Revenu Québec est « désolé »

De son côté, Revenu Québec reconnaît avoir longtemps utilisé le numéro sans frais en question, mais à l’interne uniquement, pour tester les systèmes.

C’est un numéro d’essai que nous utilisions depuis des années à l’interne et qui normalement n’était pas communiqué à l’externe , explique le directeur des relations publiques du ministère, Stéphane Dion.

Le numéro était inactif, mais il a été activé à la grande surprise de Revenu Québec.

Nous sommes désolés de cette situation , souligne M. Dion. Le ministère communiquera avec Jean-François Dorais pour lui présenter des excuses.

M. Dion ajoute qu’une enquête interne est en cours, afin de déterminer comment un numéro à l’interne s’est retrouvé sur un document officiel de Revenu Québec. Pour nous, l’important est de s’assurer que cette situation-là ne se reproduise plus , souligne-t-il.

D’après les informations d'Audrey Roy