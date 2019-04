Une jeune femme aurait utilisé Facebook pour menacer sa rivale amoureuse

« Elle a commencé à me dire d'aller me suicider », a témoigné l'ex-conjointe et plaignante Marilyn Charest.

L'accusée est Christina Hénault, 22 ans. Elle aurait écrit en privé à la plaignante par Facebook pour qu'elle « lâche prise » avec son ancien amoureux.

Si vous ou un de vos proches êtes en détresse ou avez besoin d'aide : téléphonez au 1 866 APPELLE (277-3553)

Christina Hénault est accusée d'incitation au suicide Photo : Facebook / Christina Hénault

« Hey, salope, tu attends quoi pour te mettre devant un train », peut-on lire sur une capture d'écran réalisée par la plaignante.

« Si tu fais le fais pas, je vais te crisser devant, t'attacher sur la track et te regarder mourir crisse de chienne », aurait ajouté l'accusée dans son message.

Marilyn Charest dit avoir été affectée psychologiquement par la « menace de suicide ».

Elle affirme avoir fait une capture d'écran, avant de supprimer la conversation.

Faux profil?

L'avocat de l'accusée, Me Charles-Olivier Gosselin, plaide que ce n'est pas nécessairement sa cliente qui a écrit les menaces.

« Mme s'il y a le nom et la photo de madame Hénault, il n'y a aucune preuve que ce profil-là appartient bien à madame Hénault », a ajouté Me Gosselin.

L'avocat évoque même que la plaignante aurait pu elle-même créer le message, par vengeance.

Christina Hénault n'a pas témoigné pour sa défense.

Elle était accusée d'incitation au suicide, mais la poursuite représentée par Me Édith Jacques a abandonné cette accusation avant le début du procès.

Le juge doit donc décider de la culpabilité ou non de la jeune femme sur une seule accusation de menaces de mort.

Il rendra sa décision le 9 mai.