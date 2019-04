Le terrain de l'ancienne boulangerie Fortin sera décontaminé

Le conseiller municipal du secteur, Michel Thiffault, précise que l'administration municipale a obtenu une subvention de près de 70 000 $ provenant du ministère de l'Environnement pour le nettoyage du terrain.

En 2014, l'organisme Loge m'entraide convoitait les actifs dans le but d'y construire une coopérative d'habitation.

La Ville était alors ouverte à une cession, mais les résultats d'analyses environnementales ont révélé la présence d’un degré de contaminants trop élevé pour y construire un immeuble résidentiel.

Ce terrain est inscrit au passif environnemental du buget municipal à la suite de l'entrée en vigueur d'une norme comptable visant à inscrire les sites contaminés appartenant à la Ville. L'objectif est de vendre les actifs.

Il faut décontaminer alors on investit 300 000 $. Si on décontamine, c’est qu’on devait le faire. Ce sera plus facile de vendre le terrain par la suite. C’est un terrain qui est bien situé en plus.

Michel Thiffault, conseiller municipal