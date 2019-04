Travaux importants au Mont-Orford : chalet rénové et zone extérieure redéfinie

Le Mont-Orford entamera deux projets d'envergure au cours des prochains mois. Des travaux importants seront réalisés au chalet de ski et à la zone événementielle. Avec la modernisation du système d'enneigement, la mise à niveau des remontes mécaniques et certains travaux de rénovation réalisés en 2018, le montant total des investissements s'élève à 11 millions de dollars .

En plus d’être agrandi pour augmenter sa capacité d’accueil à 500 personnes, le chalet hébergera également l’École de glisse, la location et la billetterie dans une nouvelle section attenante au bâtiment actuel. L’objectif était de regrouper les services principaux de la station de ski au même endroit.

L’accès à la pente-école et la remontée Giroux Nord sera également facilité.

Quant à la zone extérieure, des travaux majeurs seront réalisés pour transformer l'espace actuel. « Comprenant entre autres un lieu pour une scène de spectacle, plus d’espace pour les visiteurs ainsi qu’un amphithéâtre naturel, on pourra accueillir plus de 500 personnes assises dans ce nouvel environnement », mentionnait par voie de communiqué le président de la Corporation Ski et Golf Mont-Orford, Jacques Demers. Les travaux permettront également d'accueillir des activités toute l'année.

Le chalet agrandi, permettant d'accueillir 500 personnes. Photo : Corporation Ski et Golf Mont-Orford

Des travaux d’enneigement

Le Mont-Orford souhaite accueillir la clientèle débutante et intermédiaire plus tôt en saison en développant davantage le système d’enneigement. Un système sera ainsi installé sur La piste 4 KM, le versant Alfred-Desrochers et la piste Familiale, des sections qui étaient enneigées naturellement jusqu’à présent.