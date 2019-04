Élections : Edmonton s’inquiète, Calgary liste ses demandes

La voix d’Edmonton au sein du gouvernement risque d’être faible , s’inquiète ainsi l’économiste en chef de la capitale, John Rose.

Selon lui, la période est très mauvaise pour que la capitale puisse faire entendre sa voix et ses priorités. Dans ses prévisions économiques à paraître dans quelques jours, M. Rose a coupé de moitié la croissance d’Edmonton.

2019 sera une année difficile pour Edmonton et la province. John Rose, économiste en chef d'Edmonton

Un tiers des emplois des habitants est dans la fonction publique et compressions pour réduire le déficit auront un impact important, prévient l’économiste en chef.

Le maire d'Edmonton, Don Iveson Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le maire, Don Iveson, a cependant bon espoir que le futur premier ministre sera ouvert aux besoins d'Edmonton. Il affirme avoir travaillé avec les équipes de campagne de tous les candidats aux élections provinciales, dont M. Kenney.

Il croit que celui-ci a bien compris l’importance d’Edmonton comme un des moteurs de l’économie albertaine.

Aider l’économie de Calgary

À 300 km plus au sud, le maire de Calgary, Naheed Nenshi, n’a pas à se poser ses questions. Le Parti conservateur uni (PCU) a conquis un nombre important des circonscriptions de la métropole, ce qui garantit à la ville une représentation conséquente dans le prochain gouvernement.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi. Photo : Radio-Canada

Naheed Nenshi a cependant une liste de demandes pour Jason Kenney. Il veut des garanties que continueront les gros projets d’infrastructure comme la construction de la ligne verte du train léger sur rail et le financement d’un réservoir à Springbank.

Dans l’immédiat, il veut rencontrer M. Kenney pour stimuler l’économie de la métropole. Calgary a un des taux de chômage les plus élevés au Canada.

Les autres aussi

L’Association des municipalités urbaines de l’Alberta (AUMA) aimerait également que les villes aient une place à la table de toutes les discussions provinciales. Son président, Barry Morishita, souhaite plus de certitude dans le financement des municipalités. Le partage des revenus et des frais de la légalisation du cannabis demande aussi plus de discussions, dit-il.