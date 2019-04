Lock-out à l’ABI : Québec présente son hypothèse de règlement

Le gouvernement caquiste a dévoilé mercredi sa plus récente tentative pour mettre fin au conflit qui dure depuis 15 mois à l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI). Québec a déposé une hypothèse de règlement au syndicat et à la direction. Ils devraient se prononcer sur la proposition d'ici 10 jours.