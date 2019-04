La MRC de la Vallée-de-l'Or milite pour le retour du programme Place aux jeunes

La MRCVO est la seule de l'Abitibi-Témiscamingue à ne pas bénéficier du financement d'environ 45 000 $ issu de l'organisme Place aux jeunes. Son exclusion en 2015 a été dénoncée par plusieurs élus et représentants d'organismes à l'époque.

Mélanie Racette, directrice générale du Carrefour jeunesse emploi d'Abitibi-Est Photo : gracieuseté

C'est que l'organisme avait statué que puisque la MRC avait enregistré un bilan migratoire positif, elle n'était plus éligible. On arrivait avec un solde positif à 0,57 personne, on ne parlait même pas d'une personne en soi, déplore la directrice générale du Carrefour jeunesse emploi d'Abitibi-Est (CJEAE), Mélanie Racette. Dans les mois qui ont suivi la décision rendue par l'organisme Place aux jeunes en région, on était déjà revenu à la négative.

Le CJEAE avait donc mis en place un programme de service d'aide à l'établissement, sans le financement de Place aux jeunes. Mais présentement, ce service d'aide est déficitaire et on le mène à bout de bras , déplore Mme Racette.

Une fenêtre d'opportunités

Le gouvernement du Québec a annoncé un rehaussement de 3,5 millions de dollars sur cinq ans du financement de l'organisme national Place aux jeunes dans la région. Le CJEAE saisit donc cette opportunité pour tenter d'être de nouveau financé.

On est en mode proactif et on a choisi d'aller en appel d'appuis pour retrouver la bannière Place aux jeunes sur le territoire. Mélanie Racette