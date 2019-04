Front commun des élus pour une salle d'hémodynamie à Rimouski

Les élus joignent leur voix à celle du Comité pour une salle d'hémodynamie à Rimouski, qui milite depuis plus de 20 ans en ce sens. Ne voyant pas d'amélioration significative dans le dossier, le Comité a sollicité les élus pour intervenir sur le plan politique.

Le préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, souligne qu'il y a 200 000 habitants au Bas-Saint-Laurent, sans compter la Gaspésie, ce qui justifie ce service.

C'est l'ensemble des élus du Bas-Saint-Laurent, des huit territoires des MRC qui militent pour l'implantation de ce service-là chez nous. Nous, on vient apporter notre appui en disant : "On le veut et on le veut rapidement".

Francis St-Pierre, préfet de la MRC Rimouski-Neigette