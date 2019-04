Des moisissures au Centre fiscal de Shawinigan

Selon une note envoyée aux employés, les moisissures seraient principalement située autour des fenêtres, sur certains murs et sur les isolants de la tuyauterie.

Un manque d'étanchéité du bâtiment serait en cause.

Des travaux correctifs devraient commencer à la fin avril.

Pas question pour l'instant de reloger les employés durant les travaux.

Le conseiller syndical de l'Alliance publique du Canada, Normand Pelletier, souligne que Travaux publics Canada n'a pas voulu dévoiler le rapport complet. C'est un peu difficile de se dire l'ampleur de la problématique, parce qu'on a aucun rapport en tant que tel. On nous parle de rapport. On nous parle de Santé Canada. On nous parle de Travail Canada. Il y a beaucoup beaucoup de gens impliqués dans le dossier, mais s'il y a autant de gens impliqués dans le dossier, probablement que le problème est majeur. À ce moment-là, c'est eux qui devraient collaborer et nous donner les rapports qu'ils ont entre les mains.

Le ministre François-Philippe Champagne avait annoncé la construction d'un nouveau bâtiment pour le nouveau centre fiscal en février dernier.

L'Agence ue revenu du Canada estime qu'il n'y actuellement pas de risques pour ses employés.