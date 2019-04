1,55 million de dollars pour l'école du Ballet royal de Winnipeg

L'école du Ballet royal de Winnipeg recevra 1,55 million de dollars sur deux ans du Fonds canadien pour les arts et la formation afin de former les danseurs de demain.

L'école comprend une division professionnelle qui attire des danseurs du monde entier et forme des étoiles de la danse telles que Evelyne Hart et André Lewis.

Les diplômés du programme dansent avec des compagnies de renommée internationale telles que Ballet Zurich, Pina Bausch Company et Birmingham Royal Ballet, explique Stéphane Léonard, directeur de l'école.

« Ces artistes formés au Canada partagent leurs talents et rappellent au monde la contribution exceptionnelle du Canada aux arts », a-t-il dit.

Un financement similaire avait été annoncé en 2014 par le gouvernement fédéral, qui avait également versé 1,55 million de dollars sur deux ans dans le cadre du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts.

Le Ballet royal de Winnipeg, fondé en 1939, est l'une des compagnies de danse les plus reconnues au monde. Il s'agit de la plus ancienne compagnie de ballet au Canada et de la plus ancienne compagnie de ballet en activité en Amérique du Nord.