Le point sur l'horaire des douanes entre la Saskatchewan et le Montana

Après avoir modifié l'horaire de quatre des six bureaux des douanes séparant le Montana et la Saskatchewan, les États-Unis ont apporté une nouvelle modification, deux jours après l'entrée en vigueur des modifications initiales.

En février dernier, les services frontaliers américains (CBP) avaient annoncé qu’à partir du 14 avril, les heures d’ouverture seraient réduites dans quatre des six postes de douanes américaines, à la frontière de l’État américain et de la province canadienne.

Ils ont faits marche arrière mardi après-midi, deux jours après l’entrée en vigueur des nouvelles heures d'ouverture. Le CBP indique maintenant que le poste de douane de Raymond sera ouvert 24 heures par jour, comme il l'était auparavant, à compter du 23 avril prochain. D’ici là, il sera ouvert de 6 h à minuit.

Quant aux bureaux des douanes de Morgan et d’Opheim, leurs horaires ne sont guère modifiés : ils seront toujours ouverts de 9 h à 18 h, tandis que la douane de Scobey sera ouverte de 8 h à 18 h.

Les citoyens questionnés

Après annoncé des changements à venir, en février dernier, le CBP avait organisé une série de tables rondes dans plusieurs villes américaines au début d’avril pour obtenir la rétroaction des communautés concernées.

Les services frontaliers américains avait motivé leur décision entre autres par le faible volume de la circulation routière, et voulaient rediriger les ressources vers des douanes plus achalandées et économiser des centaines de milliers de dollars.

Pour les camionneurs et automobilistes, cette décision signifiait qu’ils disposeraient de moins de temps pour circuler entre le Montana et la Saskatchewan.

La réduction annoncée des heures d'ouverture de la douane de Raymond avait été critiquée par plusieurs, puisqu’il s’agit du seul poste frontalier américain ouvert en tout temps entre le Montana et la Saskatchewan. Avec la réduction, ceux qui désiraient franchir la frontière entre minuit et 6 h devaient passer par la douane de Portal, au Dakota du Nord, à plus de 170 kilomètres à l’est.

Le CBP a expliqué par communiqué avoir reçu des rétroactions sur ces changements prévus. Les services frontaliers américains n’ont toutefois pas précisé la nature des rétroactions, ni pourquoi la décision a été renversée.