Une nouvelle plateforme pour les films indépendants canadiens

Les films seront disponibles dans le cadre de la série Traduction fidèle.

Selon la gestionnaire de communauté et de programmes pour la nouvelle plateforme de distribution en ligne VUCAVU, Jacquelyn Hébert, « le but était de permettre le rayonnement de ces films ».

La nouvelle plateforme, qui est bilingue, regroupe les catalogues de huit distributeurs indépendants de films et vidéos à travers le pays.

Selon Mme Hébert, le but de l’initiative est de présenter des films et vidéos canadiens à l’ère du numérique.

Elle explique également que les personnes intéressées peuvent s’inscrire et regarder gratuitement les films pour une période limitée. Lorsque la période d’essai sera terminée, les cinéphiles pourront regarder chaque film pour un coût variant de 1 $ à 5 $.

La majorité des films et des vidéos disponibles sur ce site sont d’une durée d’environ 10 minutes.

Les films sont de toutes les époques : le plus vieux date de 1975 et le plus récent a été réalisé en 2016.

« Il y a des films de partout et dans plusieurs langues », affirme Jacquelyn Hébert.

Les films de plusieurs réalisateurs et réalisatrices bien connus au Manitoba sont disponibles sur la plateforme de visionnement. On peut y voir notamment des productions de Rhayne Vermette, Danielle Sturck et Caroline Monnet.