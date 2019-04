Assassin’s Creed Unity offert gratuitement pour visiter Notre-Dame de Paris

De nombreux médias dans le monde ont souligné cette semaine que le travail de moine effectué par Ubisoft Montréal dans son jeu vidéo sorti en 2014 pourrait être très utile aux architectes qui devront remettre Notre-Dame à neuf, après l’incendie de cette semaine.

La cathédrale Notre-Dame de Paris, modélisée dans le jeu Assassin's Creed Unity Photo : Ubisoft

La réplique d’Ubisoft, dont la conception a nécessité au moins deux années de travail selon Destructoid, serait en effet l’une des plus détaillées du genre au monde.

À lire aussi : La représentation immersive la plus juste de la cathédrale de Notre-Dame de Paris est dans un jeu vidéo

C’est l’engouement pour cette reconstitution qui a motivé Ubisoft à offrir gratuitement la version pour ordinateur du jeu pendant une semaine. Les joueurs pourront conserver le jeu par la suite s’ils l’ont obtenu pendant cette période.

« Lorsque nous avons créé Assassin’s Creed Unity, nous avons développé un lien encore plus profond avec cette ville incroyable et ses monuments – l’un des éléments les plus notables du jeu était la réplique extraordinaire de Notre-Dame », a indiqué Ubisoft dans un communiqué.

« Les jeux vidéo peuvent nous permettre d’explorer des lieux d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer autrement. Nous espérons que par ce petit geste, nous pouvons fournir à tout le monde une occasion d’apprécier notre hommage virtuel à ce monumental morceau d’architecture. »

Cette annonce est accompagnée d’un don de 500 000 euros (750 000 $) pour la reconstruction de Notre-Dame.