L’enfouissement des fils électriques dans le Vieux-Hull commencera à la fin de l’été

La Ville de Gatineau a autorisé mercredi l'achat de servitude dans ce secteur pour permettre d'amorcer l'enfouissement des fils électriques. Ces travaux se poursuivront jusqu'en 2022 – soit un an plus tard que prévu – alors que tout le réseau sera enfin sous terre.

La dernière étape du projet, qui consiste en des aménagements de surface et au retrait des poteaux électriques, sera aussi réalisée durant la même période.

Pour limiter les répercussions sur les commerçants du centre-ville de Gatineau, la Municipalité a prévu des mesures d'atténuation.

Il va y avoir un séquencement, notamment la zone commerciale par rapport à la zone un peu plus résidentielle de la rue Laval , explique le conseiller du district de Hull-Wright et président du comité exécutif, Cédric Tessier. Vraiment, il y a un souci de faire plaisir à tout le monde là-dedans.

On est à l’écoute des commerçants et on essaie de trouver des séquences qui peuvent plaire à tout le monde.

Cédric Tessier, conseiller du district de Hull-Wright et président du comité exécutif