Abattage de frênes à Drummondville

La rue Hériot sera fermée à la circulation jeudi, et ce, jusqu’à 15 h entre les rues Cockburn et Loring.

Les feuillus coupés seront ultérieurement remplacés par d'autres essences afin de maintenir le couvert végétal dans ce secteur.

Certains frênes, plus sains, seront par ailleurs traités pour augmenter leur durée de vie, mais devront inévitablement être coupés éventuellement. « Sur les terrains qui appartiennent à la ville de Drummondville, on a recensé entre 1000 et 1500 frênes qui devront éventuellement être abattus. On demande aux gens aussi de porter attention à leurs arbres sur leur terrain. Si vous voyez qu'il y a des branches où il n'y a pas de feuilles, c'est une bonne indication que l'arbre est atteint », explique le directeur général adjoint à la gestion du territoire de la Ville de Drummondville, François Pothier.

La Ville rappelle que les frênes coupés sur son territoire doivent impérativement être acheminés à l'écocentre local afin de minimiser les chances de propagation de la maladie.