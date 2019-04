Desjardins ferme ses points de service à Grandes-Piles

En entrevue à l’émission Facteur matinal, le maire, Michel Germain, a déclaré n’avoir été mis au courant de la décision que mardi matin, alors que l’assemblée générale de la caisse Desjardins annuelle se déroulait le soir même à 19h.

C’est encore les régions, les petites communautés, qui sont victimes du modèle de rationalisation de service. Michel Germain, maire de Grandes-Piles

Il estime avoir été mis devant le fait accompli. Ça n’a pas permis à nos citoyens d’aller représenter des points de vue, on n’a pas été capable nous non plus d’aller, comme communauté de faire en sorte de sensibiliser les gens et de dire ‘’on a un service et on risque de le perdre, donc essayons de hausser le service’’. C’est assez frustrant.

Le maire comprend mal que la décision soit irrévocable. On s'aperçoit qu’il y a une dizaine de citoyens qui utilisent exclusivement la caisse populaire. Les autres clients sont des clients sporadiques et compte tenu de ça, le conseil d’administration, la caisse a décidé de fermer.

Il affirme que dorénavant, aucun guichet ne sera accessible pour les citoyens.

On est à 13 km de Grand-mère et le drame dans tout ça, c’est que les utilisateurs sont des personnes vieillissantes, à mobilité réduite, dénonce-t-il. Pour eux, c’est un peu une catastrophe. Ils se disent, je vais aller chercher mon argent où? À quel endroit? Qui va me véhiculer?

La décision englobe la fermeture des comptoirs de Grandes-Piles et les trois comptoirs à Shawinigan des secteurs Saint-Jean-des-Piles, Sainte-Flore et Saint-Georges-de-Champlain.

Pour le bien des 44 000 membres de la Caisse

La Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie affirme dans un communiqué que lorsqu’une caisse est contrainte de fermer un centre de services, c’est tout simplement parce que les membres ne l’utilisent plus suffisamment pour en justifier le maintien.

Elle ajoute être consciente des modifications d’habitudes de vie que les citoyens devront faire, mais qu’elle tente de faire une gestion saine et prudente des avoirs des 44 000 membres de la Caisse .

Desjardins possède 11 centres de services et 20 guichets automatiques au Centre-de-la-Maurice.