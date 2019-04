Victoire de Jason Kenney : du pain bénit pour les pétrolières

Ces dernières années, c’était la croix et la bannière pour le président-directeur général (PDG) de Performance Energy Services, Scott Darling, de convaincre les investisseurs étrangers de placer leurs billes en Alberta.

« À Toronto comme à New York ou [dans le reste de l’Amérique du Nord], ils [les investisseurs] ont peur de nous depuis un moment », observe-t-il.

C’est le même constat pour le PDG de Tamarack Valley Energy, Brian Schmidt.

Ce dernier reconnaît que le contexte économique n’était pas toujours des plus favorables, et que la première ministre sortante, Rachel Notley, s’est toujours portée à la défense de l’industrie.

Mais Brian Schmidt croit surtout qu’un changement de gouvernement permettra à l'Alberta de redevenir, dans la tête de tous, la terre d’accueil de l'investissement dans l’or noir.

« Nous pourrons enfin approcher [les investisseurs] avec un discours plus positif », dit-il.

La défense dans l’attaque

Dans ses projets, comme dans sa rhétorique, Jason Kenney adopte un ton plus agressif et tranché que Rachel Notley. Et c’est ce qui plaît au président de l’Association canadienne des explorateurs et des producteurs (EPAC), Tristan Goodman.

Il salue la création d’une cellule de guerre « war room » pour défendre la réputation des sables bitumineux annoncée par Jason Kenney et son approche sans compromis pour faire construire de nouveaux pipelines.

« Rachel Notley a mis beaucoup d’efforts à tenter d’expliquer pourquoi les pipelines étaient importants, mais malheureusement, ça n’a pas fonctionné avec le gouvernement fédéral », constate Tristan Goodman.

La première ministre sortante a essayé de convaincre tout le Canada que ces pipelines étaient indispensables, alors que Jason Kenney entend combattre les opposants à ces projets.

Dans son discours de victoire, il s’en est pris à eux, « allant des frères Rockefeller à la Fondation David Suzuki et tous les autres », avec la mise en garde suivante : « Vos jours sont comptés et vous ne pourrez plus intimider l’Alberta. Ils prennent fin ce soir. »

Jason Kenney ravive aussi la menace de couper l'approvisionnement de pétrole à la Colombie-Britannique, si la province continue de s’opposer au projet Trans Mountain.

Le premier ministre élu de l’Alberta a par ailleurs promis de se débarrasser de la taxe carbone et de renverser le plan climatique des néo-démocrates, en annulant les mesures pour fermer progressivement les centrales au charbon et les plafonds d'émission de carbone pour les grands émetteurs.

Toutefois, le groupe américain d’analyse politique Eurasia voit dans ces mesures, plus de risques que d'avantages pour les pétrolières, en particulier si le premier ministre Justin Trudeau venait à remporter les élections fédérales à l'automne.

« Le clivage Kenney-Trudeau sur les politiques énergétique et climatique pourrait être très risqué pour les investisseurs puisqu’il faut s’attendre à [...] des poursuites en justice et à ce que les négociations entre les gouvernements fédéral et provincial compliquent l’approbation de certains projets et la mise en place de certaines politiques clés », peut-on lire dans un rapport que le groupe d'analyse a publié la semaine dernière.