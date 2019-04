Deux soeurs auraient régné en même temps sur l’Égypte

Les travaux de Valérie Angenot, professeure en histoire de l'art et spécialiste de la sémiotique visuelle, laissent à penser que les deux femmes sont montées ensemble sur le trône à la mort de leur père Akhenaton, sous un nom de couronnement commun.

À ce moment, leur frère Toutankhamon, alors âgé de quatre ou cinq ans, était encore trop jeune pour prendre les rênes du pouvoir.

Confusion pharaonique

Depuis une cinquantaine d’années, les égyptologues savaient qu’une reine était montée sur le trône d’Égypte entre le décès du pharaon Akhenaton et l’avènement de son fils Toutankhamon (-1336 - 1327 av. J.-C.).

Le masque funéraire de Toutankhamon, le frère des deux reines, aurait été dérobé à l’une d’elles. Photo : AFP / MOHAMED EL-SHAHED

L’étude de certaines pièces du trésor de l’enfant-roi, découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter, avait révélé que Toutankhamon avait usurpé une bonne partie du matériel funéraire d’une reine-pharaonne du nom de Neferneferouaton Ankhkheperure qui l’avait précédée.

Les archéologues Howard Carter et Arthur Callender dans la tombe de Toutankhamon en 1923. Photo : Getty Images / Hulton Archive

Les experts ont longtemps été perplexes quant à l’identité de cette femme de pouvoir.

Plusieurs pensaient qu’il s’agissait de la reine Nefertiti, épouse d’Akhenaton, qui se serait autoproclamée « roi » à la mort de son époux.

D’autres estimaient qu’elle était la fille aînée d’Akhenaton, la princesse Méritaton.

Les deux théories possédaient des arguments défendables, mais plusieurs zones d’ombre restaient à éclaircir.

Le buste de la reine Nefertiti, la grande épouse royale du pharaon égyptien de la XVIII dynastie Akhénaton, exposé au Neues Museum de Berlin. Photo : AFP/Getty Images / OLIVER LANG

L’iconographie au service de l’histoire

Le pharaon Akhenaton, qui a eu six filles et un fils tardif, de constitution fragile, avait épousé sa fille aînée Méritaton dans l’objectif de la préparer à sa succession et la légitimer.

Toutefois, certains documents épigraphiques semblent indiquer qu’il a ensuite associé au pouvoir une autre de ses filles, Neferneferouaton Tasherit, comme « roi » d’Égypte. Les deux sœurs seraient ainsi montées ensemble sur le trône à sa mort, sous un nom de couronnement commun, ce qui a contribué à semer la confusion chez les experts de l’Égypte ancienne.

La Pre Angenot affirme que certaines sculptures de têtes royales anonymes faisant référence à Akhenaton ou à Nefertiti sont dans les faits des portraits reconnus des princesses.

C’est le cas, selon elle, d’une tête aux traits féminins préservée au Kestner Museum de Hanovre, en Allemagne, et identifiée jusqu’alors à un « Akhenaton jeune », bien que stylistiquement datée de la fin de son règne.

Tête royale attribuée à un « Akhenaton jeune ». Photo : Kesner Museum Hanovre

Nouvelle théorie, nouveau débat

L’hypothèse de deux reines-pharaonnes sur le trône d’Égypte n’avait jamais été envisagée jusqu’ici par les égyptologues.

Elle apporte un éclairage nouveau à bon nombre d’artefacts qui font débat depuis près d’un siècle.

En outre, Mme Angenot a dévoilé, grâce à une analyse sémiotique de la gestuelle égyptienne, que l’acte de « caresser le menton » qui figure sur la stèle n’était attesté dans le répertoire iconographique égyptien que pour les filles d’Akhenaton et Nefertiti.

Rapprochement de la scène de la stèle Berlin et d'une peinture murale figurant les princesses. Photo : Ashmolean Museum

Elle a aussi montré que la tête de Berlin s’efforçait de transposer en contexte royal l’iconographie traditionnelle des princesses.

La chercheuse Angenot estime donc, à la suite de ses analyses, que deux princesses égyptiennes ont accédé au trône et ont régné simultanément comme « pharaons ».

Agrandir l’image Stèle sur laquelle figurent deux « rois » avec une attitude intime. Photo : Ägyptische Museum

Cette théorie risque de relancer les discussions sur le ou les mystérieux successeurs féminins d’Akhenaton.

Une chose est certaine, selon la Pre Angenot, la candidature de Nefertiti semble désormais écartée au profit de celle de ses deux filles.

Ces travaux ont été présentés lors de la conférence annuelle de l’American Research Center in Egypt qui s’est déroulée à Alexandria en Virginie aux États-Unis.