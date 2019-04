Faire de Montréal un grand jardin, la vision de Pierre Bourque

Le 24 avril 1994, le journaliste Alain Picard couvre l’annonce pour le Téléjournal.

C’est sous les couleurs du parti Vision Montréal que Pierre Bourque se lance en politique. Sa candidature à la mairie de Montréal est grandement attendue.

Pierre Bourque, prend l’engagement de faire de Montréal un jardin. Il souhaite que la métropole québécoise devienne la première ville environnementale en Amérique du Nord.

Le journaliste fait remarquer que même son discours économique est un plaidoyer pour l’environnement.

Des élections municipales sont prévues à l’automne.

Le nouveau chef de Vision Montréal a déjà choisi chacun des 51 candidats qui l’accompagneront dans cette mission.

Avant de se lancer en politique, Pierre Bourque a consacré sa carrière à verdir la métropole québécoise.

En 1967, après quatre années d'études en Belgique, il devient le premier ingénieur horticole du Québec.

Il est désigné pour fleurir Terre des hommes lors de l'Exposition universelle de Montréal. Âgé de 23 ans seulement, il dirige une équipe de 700 personnes.

En 1969, il entre au Jardin botanique de Montréal dont il prendra la tête dix ans plus tard.

La mission de Pierre Bourque va bien au-delà du Jardin botanique de Montréal.

Ce reportage à l’émission La semaine verte du 1er août 1982 donne un aperçu du travail réalisé par le responsable du module Parcs et jardins de la ville de Montréal.

Pierre Bourque affectionne les grands parcs patrimoniaux de Montréal, mais il s’affaire aussi à développer des parcs régionaux, comme celui de Rivière-des-Prairies. Des parcs à vocation écologique qui visent notamment à donner accès aux berges et à préserver les milieux naturels.

Au journaliste Charles Dussault, il parle également de l’importance d’aménager des parcs dans les quartiers densément peuplés et de planter des arbres dans les quartiers anciens.

On lui doit également une première tentative pour verdir les ruelles.

Pierre Bourque aborde dans cette entrevue l’opération Tournesol, qui vise la démolition de remises vétustes et l’opération Place au soleil, qui transforme des ruelles en milieu de vie agréable.

La vision de faire de Montréal un grand jardin, Pierre Bourque l’a déjà en tête en 1983. Une mission qu’il considère comme perpétuelle.

« Chaque arbre qu'on met en terre, il faut le suivre », explique-t-il.

L’émission Second regard s’entretient avec l’horticulteur en chef de la ville de Montréal dans cette émission du 28 novembre 1993.

Diffusée un an avant son élection comme maire de la métropole, cette entrevue sur son rapport à la nature permet de bien prendre la mesure de sa pensée écologiste.

La beauté de la nature, selon Pierre Bourque, a le pouvoir de rapprocher les hommes et de créer un consensus social.

« La nature apprivoisée, l’horticulture, l’architecture du paysage, la création de parcs, c’est le meilleur frein à la violence », affirme-t-il. « La relation pour moi est directe ».

Pierre Bourque confie à la journaliste Ariane Edmond que ses voyages ont grandement influencé sa pensée. Il se dit inspiré par la philosophie taoïste, par le respect de la nature et des choses simples qu’il a observés en Chine et au Japon.

À la floraison des cerisiers, les Japonais se pressent dans les jardins pour manifester leur admiration face à la nature, cite-t-il en exemple.

Questionné sur ses valeurs, Pierre Bourque insiste sur l’importance du respect.

Quand on respecte la vie, qu’on respecte la nature, on respecte les autres et on respecte la vie des autres.

Pierre Bourque