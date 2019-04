Legault ferme la porte à Kenney : pas de nouveaux pipelines au Québec

« C’était un geste élégant de parler en français et de m’adresser quelques mots », a déclaré François Legault lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale.

Mais le premier ministre du Québec n'entend pas donner suite à l'appel de son futur homologue de l'Alberta.

Et plutôt que d'élaborer sur les pipelines, M. Legault a enchaîné sur ce que l'Alberta et le Québec ont en commun. « Bien sûr nous avons des priorités communes, l’économie, nous avons aussi un projet très important d'oléoduc de gaz, qui partira de l’Alberta et se rendra jusqu’à la ville de Québec, GNL, on parle de milliers d’emplois très bien payés », a-t-il dit.

François Legault affirme que 53 % du pétrole acheminé au Québec provient des provinces de l'Ouest grâce au pipeline Enbridge. « Pour ce qui est d’autres pipelines, il n’y a pas d’acceptabilité sociale pour ça », a-t-il ajouté.

Le chef du Parti conservateur uni (PCU) Jason Kenney a remporté mardi une victoire décisive par laquelle il est parvenu à unir la droite albertaine et à prendre les rênes d'un gouvernement probablement majoritaire. Dans son discours, prononcé devant une assemblée en liesse, M. Kenney a déclaré que l'Alberta a « la chance d’avoir la troisième réserve de pétrole au monde ».

« Si le Québec et les autres provinces veulent accepter les transferts fiscaux massifs provenant de l’Alberta, alors s’il vous plaît, aidez-nous à développer nos ressources naturelles et notre économie », a-t-il lancé en français.

Durant la période de questions à l'Assemblée nationale, M. Legault a affirmé que la victoire éclatante de Jason Kenney ressemblait un peu « par son ampleur » à la victoire de la Coalition avenir Québec (CAQ), l'automne dernier.

Le chef de l'opposition, le libéral Pierre Arcand, affirme lui que tant M. Legault et M. Kenney « détestent la péréquation », soit ces sommes provenant des impôts fédéraux, donc du gouvernement fédéral, et qui sont distribuées dans les provinces en fonction d’un calcul défini à l’avance par Ottawa et les provinces.