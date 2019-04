Les échafaudeurs de Notre-Dame assurent n'avoir rien à se reprocher

Une première alerte incendie a été donnée à 18 h 20 lundi, mais n'a pas permis de détecter un départ de feu, a expliqué le procureur de Paris. Puis il y en a eu une seconde à 18 h 43, lors de laquelle un feu a été constaté au niveau de la charpente. La cathédrale avait entre-temps été évacuée.

Les premières flammes ont été aperçues au pied de la flèche ajoutée au XIXe siècle à cet édifice gothique du Moyen-Âge, ce qui ne signifie pas que l'incendie ait débuté à cet endroit.

La seule équipe qui travaillait lundi sur la cathédrale était celle d'Europe Échafaudage, filiale du groupe Le Bras Frères, qui a remporté les trois marchés du chantier de restauration des parties hautes de la flèche. Selon le procureur Rémy Heitz, cinq entreprises au total participent au chantier.

Le montage de l'échafaudage, amorcé en décembre 2017, était sur le point de s'achever. Il était électrifié, pour alimenter deux ascenseurs et un éclairage, a précisé dans un entretien à Reuters Marc Eskenazi, chargé par la compagnie d'assurances AXA de la communication de l'entreprise.

La procédure prévoit qu'en fin de chantier, en fin de journée, on coupe l'électricité générale du chantier. Donc on coupe les ascenseurs et l'éclairage de l'échafaudage, et on remet la clé à la conciergerie de la sacristie. Lundi soir en partant, c'est exactement ce que les ouvriers ont fait. La procédure a été respectée, elle a été bien sûr dûment enregistrée dans les registres, le cahier à cet effet, à la sacristie.

Marc Eskenazi