Risque d’inondations dans le bas du fleuve Saint-Jean ce week-end

Les prévisionnistes s'attendent à ce que le fleuve Saint-Jean sorte de son lit à Fredericton et plus en aval dimanche.

À Fredericton, le niveau de crue est de 6,5 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Dimanche, selon le programme de surveillance des cours d’eau du Nouveau-Brunswick, il devrait atteindre 7,6 mètres.

Le fleuve devrait également sortir de son lit à Maugerville et à Jemseg, des localités en aval de la capitale qui sont régulièrement sujettes à des inondations.

Les prévisions de cinq jours du programme ne font pour l'instant état d’aucune autre localité qui risque d'être inondée, le long du fleuve.

Il n’y a pas de doute : l’eau monte , affirme Geoffrey Downey, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.

Des embâcles dans le haut du fleuve

D’ailleurs, les résidents de deux localités dans le nord-ouest de la province ont eu chaud au cours de la soirée et de la nuit de mardi à mercredi lorsque des embâcles se sont formés dans le fleuve.

Le maire du Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, avait publié un message sur Facebook pour demander aux riverains dans le secteur de Baker-Brook d’être vigilants.

On leur a demandé de se tenir prêt à évacuer parce que c’était devenu un niveau critique, étant donné les embâcles qu’il y avait sur la rivière Saint-Jean à partir de Baker Brook jusqu’en direction d’Edmundston. Ces embâcles-là ont cédé cette nuit vers 3 heures du matin, et le niveau de la rivière Saint-Jean est passé en quelques heures de 18 pieds à 13 pieds , expliquait-il, mercredi matin.

Baker-Brook a connu des inondations de grande ampleur en 2008. Photo : Radio-Canada

Autre lieu critique : Perth-Andover, où le niveau de l'eau n’avait cessé de monter, mardi, à cause d’un embâcle qui s’était formé dans une partie plus étroite du fleuve. L’embâcle a toutefois cédé et le fleuve a repris un niveau plus normal mardi soir.

Le mot d'ordre : vigilance

Geoffrey Downey incite les Néo-Brunswickois qui habitent près du fleuve à demeurer vigilants et à toujours avoir à leur disposition une trousse d’urgence qui comprend de l’eau et de la nourriture, une radio à piles, une lampe de poche, de l’argent liquide, des vêtements et une bonne provision de médicaments, pour ceux qui en prennent.

Les gens ont encore le temps de faire des préparatifs; ils devraient en profiter , conseille-t-il.

L’Organisation des mesures d’urgence conseille aux gens d’être prêts à subvenir à leurs besoins sans aide extérieure pendant 72 heures, en cas de catastrophe naturelle.

Le printemps dernier, le Nouveau-Brunswick a justement connu des inondations catastrophiques dans le bas du fleuve Saint-Jean. Le fleuve était sorti de son lit à de nombreux endroits et avait causé pour près de 80 millions de dollars de dommages, selon les estimations.

Avec des informations du Réveil Nouveau-Brunswick et de CBC