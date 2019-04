Des écologistes s’enchaînent aux portes des bureaux de François Legault à Montréal

Vers 5 h du matin, six manifestants se sont enchaînés aux deux portes principales de l’immeuble où se situe le bureau du premier ministre à Montréal, près de l’intersection des rues McGill et Sherbrooke.

Cette action du mouvement Extinction Rebellion menée à Montréal sous la thématique « Résister aujourd’hui pour exister demain » s’inscrit dans le cadre d’une semaine mondiale d’action pour alerter l’opinion publique sur l’urgence d’agir pour sauver l’environnement et contrer les changements climatiques.

Des militants du mouvement Extinction Rebellion se sont enchaînés aux portes de l'immeuble qui abrite les bureaux de François Legault à Montréal. Photo : Radio-Canada / IVANOH DEMERS

Le groupe Extinction Rebellion est un mouvement écologiste apparu en 2018, à Londres.

Des militants écologistes de plusieurs pays, dont des Québécois, se sont joints à Extinction Rebellion, qui multiplie les actions et les coups d’éclat non violents dans le monde pour sensibiliser l’opinion publique face à la détérioration du climat et de l’environnement sur la planète.

À Londres, des militants d’Extinction Rebellion sont aussi passés à l’action mercredi en paralysant des lignes ferroviaires en montant sur le toit de wagons de train, obligeant les autorités à les déloger.

Des manifestants d'Extinction Rebellion ont bloqué une ligne ferroviaire à Londres. Photo : Reuters / Henry Nicholls

Mercredi, les militants d'Extinction Rebellion ont bloqué les gares d'Oxford Circus et de Marble Arch en pleine heure de pointe. Mardi, le mouvement de protestation qui réclame que le gouvernement déclare l'état d'urgence climatique et ramène à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2025, a réussi à paralyser plusieurs secteurs de Londres.

La police britannique a procédé à 290 arrestations depuis le début de la semaine dans le cadre d'actions du mouvement Extinction Rebellion.