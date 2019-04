Les Innus préparent leur plan de bataille à la drogue et aux dépendances

Le groupe de travail innu sur la Lutte contre le trafic de drogues et la consommation abusive poursuit la réflexion pour se débarrasser du fléau qui fait des ravages notamment dans les communautés de la Côte-Nord.

Le comité respecte un calendrier de rencontres d'étapes afin de pouvoir livrer un plan d'action le 6 juin prochain.

Ce matin à Bonjour la côte, le chef d'Ekuanitshit, Jean-Charles Pietacho a rappelé que la santé est la grande priorité.

Maison dans la communauté innue de Nutashkuan Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On veut des bons logements, de bons emplois et de bonnes infrastructures. Mais si la santé n'est pas là, pour moi, pour tous les membres, dans ce cas-ci on parle d'alcool social qui fait mouche dans toutes les communautés.

Selon lui, le fait le plus important c'est l'engagement que les communautés ont pris lorsqu'elles ont signé en février l'entente pour la création d'une escouade régionale mixte.

De toute manière, on sait dans chacune de nos communautés ce qui doit être fait. Mais maintenant c'est au sein de la nation innue. Et je crois qu'on est sur le bon chemin là. Jean-Charles Pietacho, chef innu d'Ekuanitshit

Le dévoilement des affiches à l'entrée de la communauté Photo : Facebook / Jean-Charles Piétacho

La tâche reste difficile dans chacune des communautés, prévient Jean-Charles Pietacho : Il va falloir encore une fois informer, donner des communications dans la communauté, puis faire connaître encore une fois le rôle du groupe.

Le groupe aura aussi la tâche de sensibiliser toute la nation innue afin de s'assurer que toutes les communautés concernées vont s'impliquer.