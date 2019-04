Sondage : les verts toujours en avance à 6 jours des élections à l’Î.-P.-É.

La campagne électorale n'a pas réussi à départager les partis jusqu'ici, à l'Île-du-Prince-Édouard. Les résultats d'un nouveau sondage de Narrative Research donnent toujours l'avance aux verts, devant les progressistes-conservateurs et les libéraux.

Le sondage a été réalisé par Narrative Research, qui s’appelait jusqu’à tout récemment Corporate Research, du 12 au 15 avril, auprès de 539 Prince-Édouardiens.

Les intentions de vote des répondants se répartissent comme suit :

les verts : 35 %;

les progressistes-conservateurs : 32 %

les libéraux : 29 %;

les néo-démocrates : 3 %.

À 4,5 %, la marge d’erreur est toutefois élevée, ce qui fait dire à la PDG de Narrative Research, Margaret Brigley, qu’il est impossible de prédire le gagnant du scrutin du 23 avril.

Ce qui est certain, c’est qu’il y a une course à trois, avec le Parti vert en tête. On dirait que l’Île-du-Prince-Édouard se dirige vers un gouvernement minoritaire, mais les choses peuvent encore changer d’ici une semaine.

Agrandir l’image Cliquez ici pour voir tous nos contenus sur les élections à l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada

Il n’y a pas eu de gouvernement minoritaire à l’Î.-P.-É. depuis les années 1870.

Le pourcentage d’indécis à ce sondage s’établit à 8 %, alors que 3 % des répondants ont dit ne pas avoir l’intention de voter et que 3 % ont refusé de faire connaître leur préférence.

Lors du dernier sondage de Corporate Research, au début mars, les verts étaient en avance avec 38 % des intentions de vote, suivis des conservateurs à 29 % et des libéraux à 27 %. Le NPD récoltait un maigre taux de 4 %.