Inondations : l’heure est au nettoyage à Beauceville

La rivière a baissé au stade de l’inondation moyenne, selon le ministère de la Sécurité publique.

« On est encore en alerte. Le niveau a baissé. Ça nous sécurise un peu. Hier, l’eau était très élevée et on était en inondation majeure », indique le directeur des communications de Beauceville, Paul Morin.

La situation de la rivière Chaudière reste inquiétant mercredi matin, à Beauceville. Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

La situation de la rivière et des glaces demeure préoccupante, ajoute-t-il.

« Tant que l’embâcle est présent, ça nous inquiète. L’embâcle est présent du centre-ville sur une étendue de quatre kilomètres. Il est suivi d’un couvert de glace en aval en direction de Saint-Joseph. »

Des ouvertures partielles de routes seront annoncées au cours de la journée. La plupart des écoles et des centres de la petite enfance (CPE) restent fermés. Deux centres d’hébergement sont toujours ouverts pour les sinistrés.

Près de 200 clients d’Hydro-Québec sont privés de courant dans le secteur. « Il n’y aura pas de reprise de courant tant que ça ne sera pas sécurisé », assure M. Morin.

Rappelons que la rivière Chaudière est sortie de son lit mardi matin et a inondé 230 résidences et environ 70 commerces situés aux abords du cours d'eau.

La municipalité invite maintenant les sinistrés à se rendre sur le site web de la Ville pour remplir un formulaire de déclaration de sinistre.

« On veut avoir un inventaire de l’ampleur de la situation et on veut avoir la liste complète des gens avec des dommages », explique M. Morin.

