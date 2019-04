Des promenades du parc de la Gatineau fermeront la nuit

À partir du 17 mai environ, si les conditions le permettent, les promenades Gatineau, Champlain et Lac Fortune seront ouvertes aux voitures le jour, mais fermeront environ une demi-heure après le coucher du soleil, et ce, jusqu’à 8 h le lendemain matin.

Il s'agit d'un projet pilote qu'instaure la CCN pour mieux gérer les activités et la circulation sur les promenades du parc de la Gatineau.

Les promenades du Lac-Phillippe et du Lac-des-Fées seront pour leur part ouvertes pendant la nuit, comme ce sera le cas pour tous les stationnements en périphérie du parc.

Nous voulons nous assurer de la sécurité des voies pendant la nuit, et ça aidera si on ferme certains chemins , a affirmé le gestionnaire principal des Services aux visiteurs et des programmes récréatifs de la CCN pour le parc de la Gatineau.

Alain d'Entremont a précisé que les promenades qui seront fermées ne sont pas éclairées la nuit.

Accident mortel

En mai dernier, un homme et une femme dans la jeune vingtaine sont morts après être entrés en collision avec des arbres le long de la promenade Champlain près du belvédère Huron.

Selon les données de la CCN, 27 % des automobilistes qui circulent sur les promenades du parc à 3 h vont au-dessus de la limite de vitesse, comparativement à seulement 5 % à 11 h.

Une voiture décapotable, dont les coussins gonflables ont été déployés, dans le parc de la Gatineau. Photo : Radio-Canada / S.B.

Des résidents du secteur de Kingsmere et ailleurs près du parc se sont plaints du bruit provenant des véhicules qui circulent la nuit, a soutenu la CCN. Toutefois, il ne s’agit pas de la seule explication pour cette décision.

C’est un parc de conservation, et le fait d’avoir des véhicules qui circulent là la nuit, ça nuit aux animaux , a dit M. d’Entremont.

Par ailleurs, la notion de la fermeture nocturne avait reçu l’approbation de trois quarts des 4500 répondants à une consultation en ligne effectuée par la CCN en décembre dernier.