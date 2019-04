La STQ annoncera l’achat du Saareemaa mercredi

La Société des Traversiers du Québec annoncera à 14 h 30, à Québec, l'achat du Saareemaa, malgré un accident à son port d'attache en Allemagne . Le navire deviendra le bateau de relève qui assurera la liaison entre Matane et la Côte-Nord.

Le maire de Matane Jérôme Landry est satisfait de cette acquisition, rappelant que plusieurs maires de l’Est-du-Québec avaient fait cette demande il y a plusieurs mois.



Ce qu’on espère, c’est que le bateau soit capable de répondre aux besoins. Jérôme Landry, maire de Matane

C’est ce qu’on avait demandé dès les problèmes majeurs au mois de décembre. Tout de suite, avec les maires de Baie-Comeau, de Godbout, de Port-Cartier et de Sept-Îles, on a déposé une lettre à la STQ et au ministre Bonnardel disant qu’il fallait absolument qu’on ait un bateau de relève rapidement , affirme le maire de Matane Jérôme Landry.

Le Saaremaa a une capacité de 600 passagers et de 120 véhicules.

Son navire jumeau, le Qajaq W, assure maintenant la liaison entre Blanc-Sablon et Terre-Neuve. Ce dernier a tout de même éprouvé certaines difficultés à naviguer dans les glaces épaisses du détroit de Belle Isle.