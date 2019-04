Trois-Rivières se dote d'un plan sur l'agriculture urbaine

Il s'agit d'un plan s'échelonnant de 2019 à 2024, contenant une vingtaine de mesures à court, moyen et long terme.

Conseiller du district des Rivières, Claude Ferron a présenté les grandes lignes du plan d'action lors de la séance.

D'après lui, le sujet est un incontournable.

Je pense que si on ne parle pas d'agriculture urbaine, on n'est pas conscient de l'enjeu. On n'est pas consicent de l'importance que ça peut avoir dans différentes actions en développement durable , a-t-il plaidé devant les journalistes.

D'ici un an ou deux, un projet pilote sur l'élevage de poules, un cadre de soutien pour les jardins communautaires, des formations sur le jardinage et de nouveaux sites de compostages collectifs pourraient voir le jour.

La création d'un marché public pourrait prendre plus de temps.