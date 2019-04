Trump appose son veto à une résolution du Congrès sur l'Arabie saoudite

« Cette résolution est une tentative inutile et dangereuse d'affaiblir mes pouvoirs constitutionnels, mettant en danger des vies de citoyens et de militaires américains à la fois aujourd'hui et dans le futur », a déclaré le président par voie de communiqué.

Le texte avait été adopté par les deux chambres du Congrès, y compris donc par le Sénat à majorité républicaine, ce qui avait été perçu comme un camouflet pour le président républicain.

Plusieurs élus ont clairement indiqué que leur vote visait également à exprimer leur frustration devant le soutien constant manifesté par le locataire de la Maison-Blanche au prince héritier Mohammed ben Salmane d'Arabie saoudite, malgré les conclusions de la CIA selon lesquelles il est associé à l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Le chroniqueur du Washington Post a été tué dans le consulat d'Arabie saoudite en Turquie en octobre 2018.

