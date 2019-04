Fin de grève en vue pour Autobus des Cantons?

Le conseil central de la CSN soutient que c'est l'entreprise qui a demandé la tenue de cette rencontre. À l'heure actuelle, les chauffeurs d'Autobus des Cantons sont les seuls encore en grève. Ceux des quatre autres groupes sont parvenus à une entente avec les employeurs.

Président de la CSN en Estrie, Denis Beaudin se réjouit que les pourparlers reprennent avec Autobus des Cantons. Il espère qu'il y aura une entente semblable à celle des quatre autres groupes.

Si on fait une moyenne, on peut résumer en disant qu'à chaque année, on obtient l'IPC [NDLR : indice des prix à la consommation] plus un enrichissement qui équivaut à plus ou moins 2 %. C'est à peu près ce qui est donné ailleurs , résume-t-il.

Bien entendu, on est bien heureux que demain Sogesco revienne à la table de négociations , souligne-t-il.

Les chauffeurs d'autobus B. Dion, de l'Estrie et Coaticook ont déja accepté l'entente de leur employeur. Les syndiqués de la Sapinière voteront pour leur part mercredi sur leur entente.

La grève, déclenchée le 10 avril, devait se poursuivre jusqu'à mercredi.