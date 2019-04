L'heure est au bilan pour le Drakkar

Après une saison régulière impressionnante et des séries éliminatoires plus que décevantes, le Drakkar de Baie-Comeau dresse le bilan de sa saison 2018-2019.

Malgré l'élimination en première ronde des séries éliminatoires, les représentants de l'équipe se sont concentrés sur les aspects positifs de la dernière année.

Du point de vue administratif, l’organisation, qui appartient à la municipalité de Baie-Comeau, dresse un bilan positif de l’année 2018-2019. Elle a observée une augmentation de l'achalandage et des revenus.

L'administration a également abordé la fin abrupte de la saison du Drakkar. Selon le directeur général du Drakkar, Steve Ahern, les joueurs ont abordé la série avec la mauvaise attitude, soit avec la peur de perdre plutôt que le désir de gagner.

D’avoir peur de perdre ou de vouloir gagner, il y a une différence entre les deux. Quand tu as peur de perdre […], l’anxiété est au maximum. Mais, quand on arrive à vouloir gagner, on fait tout pour se présenter et être en mesure de réussir par rapport à la tâche , analyse M. Ahern.

L'entraîneur-chef Martin Bernard, dont le contrat venait à échéance à la fin de la saison, était absent du point de presse. Steve Ahern a affirmé que cette absence était liée à « des raisons familiales » et ne s’est pas avancé davantage sur l’avenir de M. Bernard avec la formation baie-comoise.

Étienne Fortier, Steve Gagné et Steve Ahern, respectivement directeur administratif, président du conseil d’administration et directeur général du Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada

Steve Ahern a profité de son allocution pour faire une mise au point sur les propos qu'il a tenus dans le journal Le Manic, où il disait se questionner sur son avenir au sein du Drakkar. Il s'est excusé auprès des fans et de l'administration.

Records sportifs

Lors du bilan, l’équipe a aussi salué les exploits sportifs du Drakkar et de ses joueurs cette saison.

La séquence de 13 victoires consécutives qu’a connue le Drakkar est la plus longue de son histoire.

Par ailleurs, les seuils du 5000e but de l’équipe et de sa 400e victoire à domicile ont également été dépassés en 2018-2019.

Au plan individuel, on souligne la performance d’Ivan Chekhovich qui cumule 43 buts et 62 passes. Avec ses 105 points, le joueur se classe en deuxième position des pointeurs de la ligue.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil.