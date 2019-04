Les pêcheurs de la Péninsule acadienne ont hâte que les glaces partent

Un texte de René Landry

Les quais commencent à grouiller d'activités. À Caraquet, plusieurs casiers à homards sont déjà cordés, prêts à être embarqués. Il ne manque que les bateaux.

Le crabier Cindy Maxime, brisant les glaces, mardi, à Shippagan Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

L'aéroglisseur de la Garde côtière a connu des ennuis mécaniques, mardi, qui l'ont rendu hors d'usage. De plus, il est sollicité dans la rivière Restigouche, pour faire diminuer les risques d'inondations.

Entre-temps, les pêcheurs de crabe commencent à s'impatienter. Lundi, à Shippagan, des pêcheurs ont été vus à l'oeuvre, tentant de briser la glace à l'aide d'une scie mécanique. Puis mardi, le bateau Cindy Maxime a fait office de brise-glace.

Lundi, à Shippagan, des pêcheurs tentaient de briser les glaces à l'aide d'une scie mécanique Photo : Gracieuseté

Au quai de Shippagan, Alyre Duguay, un pêcheur à la retraite, est venu constater l'état des lieux. Il faudrait que les glaces soient cassées pour qu'ils puissent travailler sur les bateaux, dit-il. Les pêcheurs sont tous dans l'attente. Les gars commencent à être nerveux. Ils veulent pêcher le plus vite possible.

Alyre Duguay, pêcheur à la retraite Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le président de l'Association des crabiers acadiens, Joël Gionet, prend son mal en patience.

Au niveau du golfe, il y a juste la Péninsule acadienne qui reste congelée si on peut dire, explique-t-il. Ici, c'est presque pareil comme au mois de janvier. Les ports de Caraquet, Shippagan et Lamèque sont encore pris dans les glaces. La Garde côtière a essayé de faire du travail, mais malheureusement, les ressources ne sont pas disponibles. On attend encore l'arrivée de l'aéroglisseur pour mettre les bateaux à l'eau.

Il espère que les ports de la Péninsule acadienne seront libérés des glaces d'ici Pâques.

Un autre point de vue, au quai de Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry