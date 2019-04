L'édifice Paul Martin abritera temporairement la bibliothèque publique de Windsor

La Ville de Windsor a acquis en 2015 l’édifice historique du gouvernement fédéral pour 1$, à condition que l’immeuble soit utilisé à des fins municipales, comme une bibliothèque.

Une conférence de presse est prévue mercredi matin, entre le maire de Windsor, Drew Dilkens, et Steven Mackinnon, secrétaire parlementaire de Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l'Accessibilité.

La bibliothèque devrait occuper plusieurs étages du côté ouest de l'édifice Paul Martin. Il est également possible que cet édifice historique devienne l'emplacement permanent de la bibliothèque, selon CBC.

Le refuge pour sans-abri Downtown Mission a fait l’acquisition de la succursale principale actuelle de la bibliothèque de Windsor. La Municipalité devait donc trouver un autre toit pour les milliers de livres de sa succursale principale.

Le bâtiment Paul Martin a été construit en 1932. Le gouvernement fédéral en était le propriétaire jusqu'en 2015. Les discussions pour trouver une nouvelle vocation à cet immeuble perdure depuis plusieurs années.