Une nouvelle convention collective pour les pompiers de Val-d'Or

La moyenne des augmentations salariales serait d'environ 2,4 %, selon le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil.

Ça s'inscrit dans la continuité des offres qui ont été faites pour tout le personnel de la Ville de Val-d'Or, souligne-t-il. Sur le plan normatif, bien c'est en lien avec la fonction qu'ils occupent. Il y a de petits ajustements qui sont particuliers au service de sécurité publique.

Le maire estime que les délais avant d'en arriver à une entente avec le syndicat n'ont rien d'exceptionnel. Je n'ai pas à juger des délais. On commence avec les cols bleus, les cols blancs et après, on travaille avec les disponibilités des représentants syndicaux , souligne-t-il.

Les négociations sont toujours en cours avec les pompiers temporaires.

Le syndicat des pompiers n'a pas retourné nos appels.