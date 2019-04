Mégahôpital de Windsor : l’appel sera entendu en audience complète et publique

La procédure d'appel de l'emplacement du mégahôpital de Windsor se fera devant public et sera une audience complète, a décrété Tribunal d'appel de l'aménagement local (TAAL).

Dans un communiqué, le tribunal explique que compte tenu de l'ampleur et de la nature des questions dont il est probablement saisi dans le cadre du présent appel, il doit pouvoir bénéficier d'une audience complète .

Eric Gillespie, conseiller juridique du groupe Citizens For An Accountable Mega-Hospital Planning Process, opposé à l'emplacement proposé pour le mégahôpital, a dit que son client est satisfait du résultat et que le groupe attend avec impatience de poursuivre son appel en vue d'obtenir une conclusion satisfaisante.

Le groupe d’activistes considère que la Ville de Windsor n’a pas respecté les politiques provinciales et la Loi sur l’aménagement du territoire en choisissant un emplacement en périphérie de la ville, sur des terres agricoles.

Une première rencontre devant le tribunal s’est déroulée en mars afin de déterminer si cette contestation citoyenne pouvait être entendue devant le TAAL.

La présidence avait alors déclaré qu’une audience aurait lieu, mais le format de la séance n’avait pas encore été déterminé, l’appel pouvant être examiné à huis clos ou bénéficier d’une audience complète devant public.