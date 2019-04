Heures d’ouverture des bars de Hull : un projet pilote pourrait voir le jour à la mi-mai

Au total, 3220 personnes se sont exprimées sur la prolongation des heures d’ouverture des établissements licenciés, entre le 12 décembre 2018 et le 31 janvier 2019. Parmi elles, 61 % se sont dites favorables ou très favorables à la proposition.

La fermeture des bars à 3 h était particulièrement impopulaire chez les répondants de 51 ans et plus. Les opposants se sont dits préoccupés par la sécurité dans le secteur, les dérangements que pourrait engendrer le bruit, le développement économique et la cohabitation des usages dans le quartier.

Les opposants à la prolongation des heures d'ouverture voudraient que Gatineau développe son centre-ville autrement, comme avec l’organisation d’activités en journée et la diversification de l’offre culturelle.

Malgré ces enjeux, le rapport présenté aux élus, mardi matin, recommande l’implantation d’un projet pilote qui permettra aux établissements servant de l’alcool de rester ouverts jusqu’à 3 h, comme c’est le cas déjà partout au Québec.

9 mois d’essai

S’il est entériné par le conseil municipal, le projet pilote entrera en vigueur dès le 17 mai prochain et s’étendra jusqu’au 17 février 2020. Pour assurer une sécurité adéquate, le rapport sur la consultation publique suggère une présence policière accrue près des bars de Hull dès le premier jour.

Les interventions du Service de police de la Ville de Gatineau seront analysées de près à l’issue de la période d’essai pour mesurer les impacts du projet. Les résidents du secteur seront aussi sondés à nouveau au terme de l’exercice.

Un avis de motion et un projet de règlement seront présentés lors de la réunion du conseil municipal de mardi soir. Les élus voteront pour adopter les mesures réglementaires le 14 mai.

Rappelons que les établissements licenciés du secteur de Hull doivent fermer leurs portes à 2 h depuis plus de 20 ans. À l'époque, cette mesure avait pour but d'éviter les débordements en harmonisant l'heure de fermeture des bars de Hull avec celle des bars d'Ottawa.

Avec les informations de Nathalie Tremblay