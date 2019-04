12 logements de plus dans le Grand Sudbury pour des gens ayant des lésions cérébrales

Le député fédéral de Sudbury, Paul Lefebvre, a annoncé un investissement de 1,36 million de dollars pour l'expansion de la Maison Wade Hampton. L'organisme géré par la Marche des dix sous offre des services d'appui et d'hébergement aux personnes vivantes avec des lésions cérébrales acquises.

Dans le Nord-Est ontarien, plus d’une trentaine d’individus qui ont subi des lésions cérébrales attendent d’avoir accès à un logement adapté à leurs besoins.

Le nouvel immeuble, qui comptera six appartements d’une chambre et six logements avec espaces partagés, devrait ouvrir ses portes à l’automne 2019.

Le nouvel édifice se trouvera juste à côté de l’immeuble actuel. Photo : Radio-Canada / Didier Pilon

Il y a trois ans maintenant que nous avons commencé le prélèvement de fond pour l’expansion , explique la gestionnaire de programme, Mélanie Mach. Il nous fallait 6,4 millions et, avec la contribution d’aujourd’hui, nous avons réussi à atteindre ce but.

L’organisme avait déjà reçu des subventions de la Ville du Grand Sudbury ainsi que du gouvernement provincial de Kathleen Wynne.

Un regain de liberté

Pour Joe-Ann Vandelig, la Maison Wade Hampton au Grand Sudbury représente le regain de sa liberté.

Son fils, Ken Vandelig, travaillait comme mécanicien de machines lourdes, était fiancé et économisait pour s’acheter une maison lorsqu’il a eu un accident avec son véhicule tout terrain.

À seulement 24 ans, ses lésions cérébrales lui ont enlevé son indépendance.

Joe-Ann Vandelig a profité de la conférence de presse pour faire l’éloge de la Maison Wade Hampton et des services qu’elle offre à son fils. Photo : Radio-Canada / Didier Pilon

Les services d’appui de la Maison Wade Hampton me permettent d’avoir une vie , s’exprime-t-elle en conférence de presse.

Je n’ai plus à m’en faire constamment pour Ken , ajoute la mère de famille. Il est heureux ici. Il peut être plus indépendant.

Par le passé, les gens comme Ken Vandelig se seraient retrouvés dans des institutions de soins de longues durées, explique Louise Paquette, l’ancienne directrice générale du RLISS du Nord-Est.

Maintenant retraitée, Mme Paquette s’est impliquée avec la Marche des dix sous à titre de bénévole.