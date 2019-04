Les Raptors laisseront-ils le Magic prendre le dessus?

L’équipe torontoise a perdu le premier match de sa série face au Magic par la marque de 104-101, samedi à Toronto.

Les Raptors performent bien lors de la saison régulière, mais quand vient le moment de passer aux séries éliminatoires, l’équipe semble perdre son rythme à des moments décisifs.

Malgré un troisième quart puissant, la défense de Toronto a été ébranlée par les attaques de l’équipe adverse lors du dernier quart.

Les Torontois ont souffert d'un manque de communication sur le terrain et d'un relâchement de leur stratégie défensive.

Il faut qu’on se parle plus. Il faut être sur la même page et mieux communiquer , dit le meneur des Raptors, Kyle Lowry.

Avec près de 34 minutes de jeu, Kyle Lowry aurait dû marquer des points pendant le premier match éliminatoire contre le Magic.

Ce n'est pas parce que je n'ai pas marqué que je n'ai pas joué correctement. J'ai raté quelques tirs et nous avons perdu, donc ça a l'air pire , a dit Kyle Lowry lors d’une conférence de presse, lundi.

Nick Nurse a d'ailleurs pris le blâme en voulant défendre la performance de son joueur.

Les Raptors, qui ont terminé au deuxième rang de l’Association de l’Est, perdront-ils un deuxième match contre le Magic d’Orlando, qui a terminé au septième rang?

Pour l’entraîneur et les joueurs, c’est sûr qu’il y a une pression énorme quand on joue à domicile, qu'il y a des attentes et une pression de performer [...], mais je crois que quand on accepte la défaite et qu’on prend du recul [les joueurs] sont en mesure de contrôler leur jeu individuel ou leur jeu collectif , affirme le kinésiologue et chargé de cours à l’Université Bishop, Xavier Roy.

Oui le quatrième quart est important, mais dans les séries éliminatoires, il faut jouer pendant les quatre quarts et c'est ce que le Magic a fait , dit l'entraîneuse de l'équipe féminine de basketball Les lancers de l'Université de Windsor, Chantal Vallée.

Un match décisif

Le Magic d’Orlando en est à sa première présence en séries éliminatoires depuis 2012.

Les 54 victoires des Raptors lors de la saison régulière se traduiront-elles en victoire lors des séries éliminatoires?

Si l'équipe torontoise ne gagne pas le match de mardi soir, cela montrera un problème d'adaptation aux séries éliminatoires.

C’est ça, les séries éliminatoires. C'est toujours une période d'adaptation à chaque match. Kyle Lowry, joueur des Raptors de Toronto

Les Raptors craqueront peut-être sous la pression, mais une chose est certaine : Kawhi Leonard devra jouer plus longtemps et être mieux entouré si l'équipe veut poursuivre son chemin en séries.

Les joueurs et le personnel espèrent que les entraînements de dimanche et lundi permettront de rétablir la confiance de l’équipe.

Une défaite pour Nick Nurse

À ce jour, le congédiement en 2018 de l’ancien entraîneur-chef des Raptors, Dwane Casey, n’est toujours pas justifié.

Nick Nurse en est à sa première ronde des séries éliminatoires à titre d’entraîneur-chef.

Voyons s'il pourra « pousser l'équipe » plus loin que jamais.

Les ajouts importants aux Raptors cette année devraient porter leurs fruits.

Kawhi Leonard, Marc Gasol et Danny Green sont efficaces et changent la donne lors des matchs.

Les chances de garder le joueur étoile Kawhi Leonard à Toronto seront minces si l’équipe n’atteint pas au moins la finale de l’Association de l’Est.

Il est un joueur clé pour les éliminatoires.

La saison dernière, les Raptors ont été balayés au second tour des séries.

Ce deuxième match entre les Raptors de Toronto et le Magic d’Orlando sera disputé à 20 h, ce soir.